Energia: Gazprom, non ricevuto pagamento gas dalla Moldova, termine 48 ore scade oggi

- Il pagamento da parte della compagnia energetica moldava Moldovagaz per le forniture di gas, dovuto entro il 22 novembre, non è ancora stato effettuato, mentre il nuovo termine di 48 ore scade oggi. Lo ha affermato il portavoce della compagnia energetica russa Gazprom, Sergej Kupriyanov, il quale lunedì 22 novembre aveva dichiarato che, in caso di mancato saldo del debito, Gazprom interromperà le forniture a Chisinau. Ieri 23 novembre, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dello sviluppo regionale moldavo, Andrei Spinu, ha affermato che Moldovagaz rimborserà l'attuale debito di circa 75 milioni di dollari a Gazprom entro la fine di questa settimana. (Rum)