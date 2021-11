Vaticano: Papa, chiamati a essere custodi dei nostri fratelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Giuseppe è emblema dei legami umani. Lo afferma Papa Francesco nel corso dell'udienza generale di questa mattina. "Il Vangelo – dice Bergoglio – ci racconta la genealogia di Gesù, oltre che per una ragione teologica, per ricordare a ognuno di noi che la nostra vita è fatta di legami che ci precedono e ci accompagnano. Infatti, il Figlio di Dio, per venire al mondo, ha scelto la via dei legami". Poi il Papa cita il sociologo Bauman: "Una società come la nostra – afferma il Papa – che è stata definita 'liquida', trova nella storia di Giuseppe un'indicazione ben precisa sull'importanza dei legami umani". Egli, infatti, "con la sua vita, sembra volerci dire che siamo chiamati sempre a sentirci custodi dei nostri fratelli – prosegue il Pontefice – custodi di chi ci è messo accanto, di chi il Signore ci affida attraverso le circostanze della vita". Infine, il pensiero del Papa va "a tante persone che fanno fatica a ritrovare dei legami significativi nella loro vita, e proprio per questo arrancano, si sentono soli, non hanno la forza e il coraggio per andare avanti". A loro consegna "una preghiera che aiuti loro e tutti noi a trovare in San Giuseppe un alleato, un amico e un sostegno", conclude Bergoglio. (Civ)