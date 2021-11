Utilitalia: al via dal 25 novembre "Green dream" per conoscere imprese servizi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da giovedì 25 novembre, Green Dream, una nuova web series, branded content di 7 episodi disponibili sui principali media online del gruppo editoriale Gedi, realizzato da Melismelis per Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas. Green Dream racconta l'impegno delle imprese associate a Utilitalia nel migliorare la vita di tutti i cittadini attraverso visite agli impianti ed esclusive esperienze in prima persona dei conduttori. Conduttori che diventano anche intervistatori e dialogano, in ogni episodio, con i tecnici e rappresentanti delle diverse utility. A guidare gli spettatori in questo speciale viaggio, la campionessa olimpionica Margherita Granbassi e il green influencer Nicola Lamberti che, puntata dopo puntata, indossano i panni dei lavoratori delle utility per capire meglio come funzionano le imprese idriche, di energia e dei servizi per l'ambiente. I due conduttori scopriranno insieme quanto know-how, professionalità, tecnologia, ricerca e attenzione c'è dietro a semplici gesti quotidiani come aprire il rubinetto dell'acqua, diversificare i rifiuti o accendere la luce. Green Dream si articola in 6 puntate da 10 minuti circa ciascuna, a cui si aggiunge una puntata riassuntiva che racchiude il "best of" della stagione. Ogni puntata sarà visibile in streaming in homepage di Repubblica.it e LaStampa.it, mentre l'archivio degli episodi sarà disponibile nella sezione video delle due testate. È stato realizzato anche un sito ad hoc, green-dream.it, dove poter ripercorrere tutto il viaggio di Green Dream e dove sono indicate maggiori informazioni sulle utility coinvolte. (segue) (com)