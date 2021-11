Utilitalia: al via dal 25 novembre "Green dream" per conoscere imprese servizi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo progetto – spiega la presidente di Utilitalia, Michaela Castelli – abbiamo voluto raccontare, attraverso una nuova chiave narrativa, il lavoro quotidiano delle utility. Un lavoro che non si è fermato nemmeno nei momenti più difficili dell'emergenza sanitaria, contribuendo in modo determinante alla tenuta del Paese. Acqua, rifiuti ed energia sono servizi essenziali che impattano direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, erogati da imprese che giocheranno un ruolo centrale per accompagnare l'Italia verso la neutralità carbonica". "Green Dream per la nostra agenzia è un progetto bellissimo in tutti i suoi aspetti – afferma Massimo Melis, Ceo di Melismelis –. Bello nei suoi obiettivi, bello per il viaggio che abbiamo fatto e per le storie che abbiamo raccontato, bello per la qualità delle persone e delle società che abbiamo incontrato a partire dal team di Utilitalia. Oltre al mestiere, noi ci abbiamo messo per 10 mesi tutta la nostra passione e ora che Green Dream è terminato, siamo davvero convinti di aver contribuito a realizzare un prodotto di altissima qualità, al centro di un articolato ecosistema di comunicazione multicanale. Adesso non vediamo l'ora che il nostro viaggio sia online per condividere questo Green Dream con un pubblico più ampio possibile". (com)