Infrastrutture: Giovannini, interventi per estendere cambio prospettiva anche al Sud

- Con il Pnrr e il Fondo complementare “porteremo l’alta velocità a nove milioni di persone, sei delle quali al Sud”, e “realizzeremo entro il 2026 alcuni tratti di alta velocità della Salerno-Reggio Calabria”. In questo modo, lo sviluppo infrastrutturale “estenderà anche al Sud un cambio di prospettiva”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo con un videomessaggio all’evento “Sviluppo sostenibile & circular economy” in corso a Roma. “Avremo inoltre investimenti sulle ferrovie regionali – ha proseguito Giovannini - e qui non si parla solo di infrastrutture ma anche del rinnovamento dei treni, che sono spesso obsoleti”. Vi sarà inoltre un rinnovamento degli autobus, e tutto questo per “migliorare la qualità di vita delle persone”, ha concluso. (Rin)