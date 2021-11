Difesa: delegazione commissione Camera visita stabilimento Airbus Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso da questa mattina la visita di una delegazione della commissione Difesa della Camera dei deputati presso gli stabilimenti romani della società "Airbus Defence and Space", sede italiana. Lo si legge in una nota. La delegazione, guidata dal presidente Gianluca Rizzo, e composta inoltre dai deputati Tiziana Piccolo e Giovanni Russo è stata accolta dal presidente di Airbus Italia, Serafino D'Angelantonio, e dall'amministratore delegato, Franco Fossati. La visita - continua la nota - cominciata negli uffici della direzione con una breve presentazione delle competenze, prodotti e prospettive dell'azienda, si concluderà allo stabilimento dove si svolgono le attività di integrazione e test dei sistemi spaziali e avionici. La visita si inserisce tra le attività della indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. (Com)