Nigeria: liberate 24 persone rapite nello Stato di Zamfara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Nigeria ha salvato 24 persone che erano state rapite nelle aree nello Stato di Zamfara, nel nord-ovest del Paese. Lo ha annunciato in conferenza stampa il commissario della polizia statale, Ayuba Elkana, precisando che quattro delle vittime sono studenti di una scuola secondaria e uno studente del Politecnico federale. Le vittime hanno trascorso 60 giorni in cattività. In seguito alla crescente ondata di rapimenti a scopo di riscatto degli ultimi mesi, alla fine di agosto le autorità dello Stato di Zamfara hanno vietato alcune attività economiche nel tentativo di contrastare bande criminali armate che compiono omicidi, rapimenti a scopo di riscatto e furti di bestiame. Il governo statale ha annunciato in una nota la chiusura di tutti i mercati settimanali e limitato l'uso delle moto dal tramonto all'alba, oltre a vietare il trasporto di bestiame al di fuori dello Stato, mentre chi lo porta deve essere indagato per determinare la "genuinità" del bestiame. (segue) (Res)