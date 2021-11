Russia-Serbia: Cremlino, Putin e Vucic discuteranno prezzi gas in vertice a Sochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll tema dei prezzi del gas sarà all'ordine del giorno del vertice tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l'omologo serbo, Aleksandar Vucic, previsto per domani a Sochi. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che i due capi di Stato discuteranno anche della situazione nei Balcani, "che non è delle più facili", della lotta al coronavirus e del quadro internazionale nel suo complesso. (Rum)