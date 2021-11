Fisco: Colao, rendere interoperabili le banche dati pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interoperabilità è un “punto centrale per mettere le banche dati fiscali pubbliche in condizione di scambiare informazioni tra di loro, incrociare i dati e ed essere in grado di utilizzarli” così da dare “ai cittadini un servizio pubblico efficiente, rapido e semplice”. Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, in audizione davanti alla commissione di Vigilanza sull'anagrafe tributaria. (Rin)