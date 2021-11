Energia: Starace (Enel), tensioni sui prezzi proseguiranno ma graduale miglioramento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 ha rappresentato un anno più difficile rispetto alle attese: la situazione dei porti in tutto il mondo rimane problematica, e insieme alle tensioni sui prezzi causati dalla carenza di materie prime determinano tensioni importanti sui prezzi. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, rispondendo agli analisti dopo la presentazione del piano strategico 2022-2024. “Ci aspettiamo che questa tendenza prosegua fino a metà 2022, ma che ci sia un graduale miglioramento che porti ad un nuovo equilibrio: queste circostanze hanno determinato per noi qualche rallentamento che speriamo però di poter concretizzare nei prossimi mesi”, ha detto, sottolineando che le pressioni a livello di commodity e materie prime hanno determinato “impatti contenuti per Enel, nell’ordine del cinque per cento: una situazione che avrebbe conseguenze significative solo in mancanza di una visione di lungo termine”. (Rin)