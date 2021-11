Ambiente: Giovannini, da Cop26 risultanti importanti, bene valutazione annuale dei progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto ai risultati raggiunti dalla Cop26 di Glasgow, “non sono d’accordo su una visione disincantata”. “Sono state definite una serie di azioni non risolutive ma nettamente più incidenti rispetto al passato ed è stato stabilito un processo di valutazione annuale dei progressi che verranno fatti che chiarisce quanto i tempi per invertire la rotta siano stretti”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo con un videomessaggio all’evento “Sviluppo sostenibile & circular economy” in corso a Roma. Giovannini ha poi evidenziato che la Cop26 ha portato ad “accordi importanti sul tema delle foreste e dell’uscita dal carbone che, seppur non condivisi da tutti i paesi, hanno mandato un chiaro segnale alla politica e al settore privato su quale sia la strada da seguire”. (Rin)