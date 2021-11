Covid: Bonetti, restrizioni non vaccinati già in zona bianca come azione preventiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, si è detta "favorevole" all’introduzione del cosiddetto “super green pass” già in zona bianca. Parlando ai microfoni di “24 Mattino” su Radio 24, la ministra ha spiegato che si tratterebbe di “un’azione preventiva per evitare che possa scattare la zona gialla, arancione o rossa” con le relative "limitazioni". “Oggi ci sarà la cabina di regia e il Cdm, la mia posizione è che il governo ha ben agito sul green pass, è questa la strategia giusta, ora bisogna intervenire prontamente per impedire alla quarta ondata di avere effetti negativi", ha sottolineato. Il rafforzamento dello strumento “per i vaccinati e i guariti” va fatto “per facilitare una normalità della vita”, ha quindi ribadito. (Rin)