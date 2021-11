Camera: oggi question time con i ministri Messa, Carfagna, Giorgetti e Giovannini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 24 novembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, risponde a una interrogazione sulle iniziative per la valorizzazione delle professionalità e il completamento del processo di stabilizzazione dei precari del Consiglio nazionale delle ricerche (Di Giorgi – Pd). La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponde a interrogazioni sulle iniziative per assicurare il potenziamento delle strutture da destinare ad asili nido, al fine del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito locale (Mugnai – CI); sulla nomina del nuovo commissario del comprensorio Bagnoli-Coroglio e ai tempi di avanzamento del cronoprogramma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del relativo sito (Sarro – FI). (segue) (Com)