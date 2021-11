Camera: oggi question time con i ministri Messa, Carfagna, Giorgetti e Giovannini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative per una strategia di programmazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica (Sut – M5s); sulle misure a favore delle aziende fornitrici del gruppo Stellantis, in relazione al cambiamento tecnologico in atto nel settore automobilistico (Lupi - Misto-Nci-Usei-Rin. Adc); sulle iniziative in relazione agli assetti societari di Tim, al fine di assicurare il controllo pubblico delle relative infrastrutture, la realizzazione della rete unica in fibra ottica e dei cloud dei dati delle pubbliche amministrazioni (Fassina – Leu). Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, risponde a interrogazioni sullo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali previste dai decreti-legge "semplificazioni" e alla nomina dei relativi commissari (Paita Iv); sulle iniziative circa le prospettive degli scali aeroportuali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, in relazione all'assetto societario della Sacal-Società aeroportuale calabrese (Molinari – Lega); sulle iniziative a favore della mobilità sostenibile, con particolare riferimento a misure di promozione dei veicoli elettrici (Lollobrigida – Fd'I). (Com)