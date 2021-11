Imprese: Enel, in nuovo piano strategico utile netto atteso in aumento del 20 per cento al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano strategico 2022-2024 di Enel stima un margine operativo lordo (Ebitda) ordinario in crescita del 12 per cento, dai 18,7-19,3 miliardi del 2021 ai 21-21,6 miliardi del 2024. È quanto si legge nella nota diffusa questa mattina in occasione della presentazione ai mercati finanziari del nuovo piano. A questa crescita, si legge nel documento, contribuiscono alcuni fattori: la crescita delle rinnovabili, con un contributo previsto pari a circa due miliardi (l’evoluzione del portafoglio di generazione determinerà una crescita del 50 per cento dell’Ebitda di Enel Green Power nel periodo di piano); una crescita del 36 per cento dell’Ebitda del business Clienti, che raggiungerà i 4,9 miliardi nel 2024 grazie alle iniziative del gruppo per una strategia integrata a livello commerciale; e un Ebitda in aumento del 16 per cento per il business Infrastrutture e reti. Il gruppo prevede poi un aumento di oltre il 20 per cento dell’utile netto ordinario, dai 5,4-5,6 miliardi di euro del 2021 ai 6,7-6,9 miliardi del 2024. Questa ottimizzazione, prosegue la nota, sarà conseguita soprattutto mediante l’aumento delle fonti di finanziamento sostenibili, che si prevede rappresenteranno circa il 65 per cento del debito lordo totale nel 2024, portando a un costo dell’indebitamento lordo che si prevede diminuisca al 2,9 per cento nel 2024. Si prevede che la leva finanziaria si mantenga stabile, con un rapporto net debt/Ebitda del gruppo pari a 2,9 volte nel periodo di piano e un indebitamento netto di gruppo previsto a 61-62 miliardi di euro nel 2024 da 53-54 miliardi di euro stimati nel 2021. (Com)