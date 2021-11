Expo 2020: Italia protagonista a Dubai con la Giornata nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Expo Dubai si tinge oggi verde, bianco e rosso in occasione della Giornata nazionale dell’Italia. L'Esposizione universale dedicherà l'intera giornata al Paese, con eventi culturali, incontri istituzionali di altissimo profilo, attività per le famiglie e intrattenimento, dentro e fuori il Padiglione Italia. Gli appuntamenti sono cominciati al mattino, alle 10 (ora di Dubai). All’Al Wasl Plaza, fulcro di Expo, si è tenuta una cerimonia aperta con l'alzabandiera e l'esecuzione degli inni nazionali italiano e degli Emirati Arabi Uniti, proseguita poi con le dichiarazioni delle massime autorità dei due Paesi – per l'Italia il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. A concludere questa prima fase, l'esibizione dell'Arma dei Carabinieri. Con oltre 360 mila visitatori nei primi cinque mesi e 10 mila visite al giorno, il Padiglione Italia Expo Dubai 2020 si conferma uno dei più apprezzati della prima esposizione universale del Medio Oriente. “Crediamo che la bellezza generata in Italia dalla creatività della nostra gente si rifletta nella nostra manifattura e nell’innovazione scientifica e tecnologica. A Expo Dubai vogliamo evidenziare la bellezza e la diversità dei territori dell’Italia grazie al sostegno e al contributo qualificato delle Regioni italiane”, ha detto il titolare della Farnesina, approfittando dell’occasione per rilanciare la candidatura di Roma all’Expo 2030. "Siamo pronti e determinati contribuire come giocatori chiave al prossimo Expo nel 2030. Il 7 ottobre il presidente del Consiglio Mario Draghi ha notificato (...) la candidatura dell’Italia per organizzare a Roma 2030 con il tema città orizzontale, rigenerazione urbana e società civile”, ha aggiunto Di Maio. (segue) (Res)