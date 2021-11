Expo 2020: Italia protagonista a Dubai con la Giornata nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il programma dell’Italy National Day prosegue nel pomeriggio con un workshop aperto del ministro Di Maio dal titolo "Italy is Back on Track: Recovery, Resilience and Attractiveness", che vedrà il confronto tra rappresentanti istituzionali ed economici del nostro Paese e le controparti e potenziali investitori emiratini. Oltre 5 milioni di visitatori virtuali hanno potuto visitare da remoto il Padiglione italia attraverso il sito online e i canali social (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok e YouTube). Per garantire a tutti gli utenti collegati nel mondo l'esperienza che migliaia di visitatori vivono ogni giorno all'interno del Padiglione Italia, Expo ha anche lanciato online un virtual tour a 360 gradi del percorso espositivo e delle installazioni che lo punteggiano (https://virtualexpodubai.com/al-forsan-park/italy). Per tutto l'arco della giornata di oggi, il sito di Expo vede un susseguirsi di eventi culturali e di folklore, che hanno il loro epilogo e momento più alto nella serata, con il concerto dell'Accademia Teatro alla Scala, un evento realizzato grazie al sostegno di Fondazione Bracco, socio fondatore di Accademia Teatro alla Scala e gold sponsor del Padiglione Italia. In questa fittissima agenda, non manca anche un momento dedicato allo sport. I tecnici delle federazioni sportive nazionali portano in campo l'attività sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano, con iniziative rivolte ai giovanissimi. (Res)