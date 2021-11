Ostia: entra in un ristorante di notte per rubare ma si ubriaca e viene scoperto, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione di Ostia hanno arrestato un 38enne della Tunisia, già con precedenti, accusato di furto aggravato in concorso. In particolare, i militari hanno fermato l’uomo all’interno di un ristorante del Lido di Ostia in evidente stato di ebbrezza, ove si era introdotto nel corso della notte unitamente ad un complice, che è riuscito poi a dileguarsi, scassinando la finestra. Dal sopralluogo e dall’immediata visione del sistema di videosorveglianza, i Carabinieri hanno accertato come il 38enne si è introdotto nel ristorante in quel momento chiuso, mettendo a soqquadro gli ambienti e riuscendo a rubare vari generi alimentari: liquori, vini pregiati nonché un microonde e varia attrezzatura da lavoro, per un valore complessivo quantificato in diverse migliaia di euro, portati via dal complice, mentre l’uomo accatastava altra merce da rubare. (segue) (Rer)