Vaccino: Bonetti, necessario obbligo per sanitari e personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Penso che sia necessario un obbligo per la terza dose per i sanitari e per il personale scolastico". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Dobbiamo pensare alla protezione dei più piccoli che ancora non possono vaccinarsi" e quindi in particolare "alla scuola primaria e secondaria", ha aggiunto Bonetti.(Rin)