Imprese: Enel, in nuovo piano dividendo per azione in crescita del 13 per cento al 2024

- La politica dei dividendi di Enel per il periodo resta “semplice, prevedibile e interessante”. Lo scrive il gruppo nella nota diffusa oggi in occasione della presentazione ai mercati finanziari del nuovo piano strategico 2022-2024. “È previsto che gli azionisti ricevano un dividendo per azione fisso che si prevede cresca del 13 per cento dal 2021 al 2024, fino a raggiungere 0,43 euro per azione: si stima che la crescita attesa a livello di utili, sommata al rendimento sottostante del dividendo, si tradurrà in un rendimento totale di circa il 13 per cento”, si legge nel documento. (Com)