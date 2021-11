Covid: governo Irlanda del Nord chiede ai cittadini di lavorare da casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nord irlandese ha invitato i cittadini a lavorare da casa "dove possibile", così da frenare la diffusione del Covid-19. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", l'annuncio fa parte di una serie di provvedimenti per come affrontare l'aumento dei contagi nel Paese e soprattutto, in vista delle vacanze natalizie. Il governo sta anche consigliando al pubblico di limitare i contatti sociali e di indossare la mascherina in ambienti chiusi. Attualmente, il tasso di infezione dell'Irlanda del Nord è salito, diventando più alto del Regno Unito, leggermente sopra il Galles e la Repubblica d'Irlanda. "I ricoveri ospedalieri sono in aumento e i dati indicano che aumenteranno ulteriormente nelle prossime settimane", ha affermato l'esecutivo di Stormont. (Rel)