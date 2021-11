Energia: Starace (Enel), fondamentale intensificare elettrificazione dei consumi finali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie stanno cambiando, ma lo sforzo globale va intensificato ulteriormente: il prossimo decennio sarà cruciale per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, e fondamentale per evitare le ripercussioni umane e monetarie che deriverebbero da un incremento delle temperature superiore a 1,5 gradi. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, presentando agli analisti il nuovo piano strategico 2022-2024. “Definire il percorso verso net zero è una sfida straordinaria, con diversi elementi di incertezza: abbiamo bisogno di intensificare l’elettrificazione in modo massiccio soprattutto nei consumi finali, e per farlo abbiamo bisogno di una produzione importante di energia decarbonizzata”, ha detto. (Rin)