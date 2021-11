Spagna: "El Pais", Airbus critica il governo per scarso coordinamento in gestione fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo dei settori aerospazio e difesa Airbus, che sta affrontando momenti difficili a causa delle crisi provocata dalla pandemia del coronavirus ,confida che i fondi europei permetteranno una ripresa del settore ma ritiene che il governo spagnolo non stia facendo abbastanza sforzi per garantire che questi aiuti raggiungano il settore aerospaziale. Lo rivela un rapporto interno del mese scorso, come riferisce il quotidiano "El Pais", secondo cui il consorzio critica aspramente il governo di Pedro Sanchez per la "mancanza di coordinamento e leadership" che ha portato a un blocco nell'attuazione di questi fondi. Inoltre, l'azienda ritiene che nelle condizioni attuali è molto probabile che non ci sarà nessun progetto strategico per il settore aeronautico finanziato con gli aiuti a fondo perduto che l'Ue darà alla Spagna, circa 70 miliardi di euro in quattro anni. Airbus, che ha fabbriche a Siviglia, Getafe, Puerto Real, Illescas e Albacete, lamenta l'insufficiente coinvolgimento dei ministeri dell'Economia, dei Trasporti, della Scienza e dell'Industria nel "Progetto strategico per la ripresa e trasformazione economica" (Perte) del settore aerospaziale che rende "molto incerto" il futuro di questo piano. (segue) (Spm)