Spagna: "El Pais", Airbus critica il governo per scarso coordinamento in gestione fondi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo il documento raccomanda di presentare direttamente alla Moncloa (sede della presidenza del governo) le rivendicazioni sui progetti che dovrebbero essere finanziati con questi fondi una volta tenuti gli incontri con i diversi ministeri per ottenere un parere definitivo sul futuro del piano. Airbus, di cui lo Stato spagnolo è azionista al 4,1 per cento consultato da "El Pais" si è limitato ad affermare di essere in "in costante contatto" con il governo spagnolo e con i ministeri legati al settore, dicendosi "fiducioso" che prima della fine dell'anno sarà approvato il Perte aeronautico che "contribuirà a rivitalizzare e definire una futura tabella di marcia per un settore strategico per la Spagna". Lo scorso giugno, il Consiglio dei ministri ha approvato commesse per l'azienda aerospaziale per un valore di 3,5 miliardi di euro per il periodo 2021-27. Con questi programmi – scrive "El Pais" – il governo sta rispettando gran parte degli impegni che il presidente Pedro Sanchez aveva preso con l'amministratore delegato di Airbus, Guillaume Faury, nei due incontri che avevano tenuto a Madrid nel luglio del 2021 e nel febbraio di quest'anno. (Spm)