Doris: Brunetta, perdiamo genio imprenditoriale e amico sincero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Si è spento stanotte Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum, un vero protagonista della grande finanza italiana. Così, in una nota, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Perdiamo non solo la sua competenza professionale e il genio imprenditoriale che il panorama bancario nazionale gli riconosce, ma soprattutto l'amico sincero, il suo inguaribile ottimismo e la sua generosità verso il prossimo. Mi stringo nel dolore accanto alla moglie Lina e ai figli Sara e Massimo. Ciao Ennio, ci mancherai moltissimo. Mi mancherai", conclude.(Com)