Legge Bilancio: Bonetti, nessuno stallo, 8 miliardi per riduzione Irpef e Irap

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Nessuno stallo sulla manovra. La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, rassicura sui tempi per decidere il taglio delle tasse da 8 miliardi dopo gli incontri svolti in questi giorni tra il Mef e le forze di maggioranza. "Si vogliono usare gli 8 miliardi per la riduzione Irpef e Irap, per anticipare già con questa legge di bilancio il taglio delle tasse e la revisione del fisco", ha aggiunto intervenendo alla trasmissione "24 Mattino" su Radio24. (Rin)