Libia: fonti diplomatiche, Kubis si è dimesso dietro “pressioni internazionali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato dell'Onu in Libia e capo della Missione di sostegno Onu nel Paese nordafricano (Unsmil), Jan Kubis, si è dimesso perché non è stato in grado di preservare gli accordi politici raggiunti a Ginevra. Lo ha rivelato una fonte diplomatica al sito web d’informazione libico "Al Saa 24 ". La stessa fonte ha spiegato che l'accordo di Ginevra prevedeva che le parti esterne non dovessero interferire nel processo elettorale libico: Kubis, secondo la fonte, è stato sottoposto a pressioni internazionali per accettare il processo elettorale in palese violazione della road map politica libica tracciata in Svizzera ed è stato costretto a dimettersi per salvare la faccia. (Lit)