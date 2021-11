Regno Unito: deputata critica Parlamento dopo divieto di portare suo figlio nei dibattiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata laburista britannica, Stella Creasy, ha criticato le regole parlamentari dopo aver ricevuto una email che le ricordava il divieto di portare suo figlio in aula. Come riporta l'emittente radio televisiva "Sky News", in un post su Twitter, la deputata ha condiviso il contenuto dell'email. "Apparentemente il Parlamento ha una regola che dice che non posso portare il mio bambino di tre mesi che dorme, quando parlo alla Camera", ha commentato Creasy. La deputata ha anche lanciato una provocazione affermando che invece non vengono applicate in Parlamento le regole sull'utilizzo della mascherina per contrastare la diffusione del Covid-19. (Rel)