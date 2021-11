India: Kashmir, arrestati tre sospetti per un omicidio collegato al gruppo Trf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Territorio indiano di Jammu e Kashmir ha reso noto di aver arrestato tre persone sospettate dell’omicidio di un commesso di un negozio di Srinagar avvenuto lo scorso 9 settembre, il più recente episodio dell’ondata di attacchi di matrice separatista contro bersagli civili. La vittima, un musulmano di 45 anni, Ibrahim Ahmad, lavorava nel negozio di un membro della comunità indù, Sandeep Mawa, tornato in città nel 2019 dopo essere emigrato a Nuova Delhi negli anni Novanta. La polizia ha reso noti i nomi degli arrestati – Aejaz Ahmad Lone, Naseer Ahmad Shah e Showkat Ahmad Dar – e precisato di aver sequestrato l’arma e il veicolo usato per l’omicidio. Secondo gli investigatori i tre sospetti sono legati al Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front). (segue) (Inn)