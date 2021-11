Green Pass: a Milano perquisizioni e denunce della Polizia, indagato 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina, a Milano, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di perquisizione delegata dal dr. Alberto Nobili, coordinatore della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano nei confronti di un 19enne milanese, indagato per istigazione a delinquere aggravato dal mezzo telematico. Il giovane, già denunciato per aver preso parte ad iniziative no green pass non preavvisate, dallo scorso settembre è stato sottoposto dal questore di Milano a daspo urbano e non ha più partecipato alle manifestazioni del sabato. La sua figura ha dal principio assunto rilievo strategico nella campagna di protesta contro le misure di contenimento della pandemia quale amministratore della chat Telegram “No Green-pass! Adesso Basta! Movimento italiano” e del gruppo Facebook “No Green Pass Adesso Basta!! Parte 2” - a cui sono iscritti 32mila utenti. Attraverso un malizioso e ingannevole uso dei social network, il 19enne, dalla scorsa estate, si è posto come fondamentale punto di riferimento per i "No Vax", ideando e lanciando per la prima volta il corteo da Piazza Fontana il sabato pomeriggio. La martellante campagna mediatica è continuata attraverso messaggi motivazionali tesi a mantenere viva la protesta del sabato (come noto, mai preavvisata come normativamente previsto) nonché promuovere, organizzare e pubblicizzare nuovi momenti di aggregazione, quali i presidi del martedì e giovedì sera in piazza Fontana. In particolare, la sera dello scorso 20 novembre, anche per contrastare un sentimento negativo emerso dai social sull’incapacità dei manifestanti di far partire il corteo, ha enfaticamente promosso una mobilitazione nazionale per il prossimo sabato 27 in piazza Duomo, evidenziando che vi avrebbe preso parte un milione di persone ed esortando i partecipanti a portare e accendere torce da stadio. Con ciò creando una situazione di intossicazione informativa e disorientando gli stessi manifestanti talora forse non consapevoli di dare seguito ad indicazioni di un organizzatore malevole e virtuale. (segue) (Rem)