Doris: Patuelli (Abi), cordoglio per scomparsa imprenditore e banchiere illuminato e innovativo

- Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi), ha espresso il più sincero cordoglio per la scomparsa di Ennio Doris, imprenditore e banchiere illuminato e fortemente innovativo, attento e sensibile contemporaneamente alla crescita aziendale, dei clienti e dei collaboratori. "Conserverò forte il ricordo di Ennio - ha aggiunto il presidente Patuelli - dei nostri dialoghi sulla cultura e le regole del mercato, per la crescita economica e sociale in una democrazia libera". (Com)