Regno Unito: entrano in vigore modifiche su aiuti alle famiglie

- I cambiamenti sugli aiuti economici destinati alle famiglie, annunciati nella legge di bilancio dal cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak, entrano in vigore oggi, mercoledì 24 novembre. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Sky News", nel mese di ottobre, annunciando il Bilancio autunnale, Sunak aveva comunicato una riduzione del tasso applicato ai guadagni (la cosiddetta "taper rate") dal 63 per cento al 55 per cento. Inoltre, Sunak ha anche annunciato un programma di finanziamento di 500 sterline (588 euro) all'anno, come indennità per le famiglie in difficoltà. I cambiamenti, che toccheranno quasi 2 milioni di famiglie britanniche a basso reddito, sono stati introdotti con una settimana di anticipo rispetto a quanto il cancelliere aveva previsto. (Rel)