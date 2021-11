Libia: segretario generale Onu accetta le dimissioni dell’inviato Jan Kubis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accettato "con rammarico" le dimissioni dell'inviato speciale per la Libia e capo della Missione di sostegno Onu nel Paese nordafricano (Unsmil), Jan Kubis . Lo ha rivelato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, in una conferenza stampa presso la sede permanente di New York. Il segretario generale sta lavorando per trovare una "alternativa adeguata", ha aggiunto il portavoce. "Siamo pienamente consapevoli della data delle elezioni e stiamo lavorando il più rapidamente possibile per garantire la continuità della guida", ha spiegato Dujarric. (Lit)