Energia: Algeria, individuati 11 siti per centrali solari da 1.000 megawatt

- Il ministero della Transizione energetica e delle Energie rinnovabili dell'Algeria ha individuato undici siti della superficie totale di 4.250 ettari per il completamento del progetto “Solar 1000”, che prevede la realizzazione di centrali solari della capacità di 1.000 megawatt. Lo ha rivelato il dicastero algerino in una nota, aggiungendo che è stata individuata una task force per preparare i documenti per la gara d’appalto e per esaminare gli elementi esterni associati a questo progetto. Tutto ciò in attesa del lancio effettivo della società algerina per le energie rinnovabili "Shams". La task force ha svolto diversi lavori in preparazione del lancio del progetto entro la fine di quest'anno, selezionato i siti idonei alle esigenze del completamento degli impianti solari. (Ala)