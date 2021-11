Argentina: attività economica di settembre a +11,6 per cento su anno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proiezioni dell'Fmi coincidono con quelle della Banca mondiale (Bm) che il 6 ottobre ha aggiornato le stime di crescita del Pil per l'Argentina nel 2021 portandole dal +6,4 al + 7,5 per cento. Nel rapporto "Riprendere la crescita" si stima inoltre un incremento del pil del 2,6 per cento nel 2022 e del 2,1 per cento nel 2023. A sostenere la crescita nell'anno in corso, afferma la Bm, è la progressiva ripresa della capacità produttiva dopo il forte calo del 2020 (-9,9 per cento) anche se il livello pre-pandemia sarà raggiunto secondo la Bm solo nel 2023. Così come altri paesi della regione inoltre, secondo la Bm l'Argentina beneficerà del contesto globale di aumento dei prezzi delle commodities. Sul fronte dei rischi si citano le difficoltà relative alla stabilizzazione della macroeconomia. (Abu)