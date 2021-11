Usa: auto sulla folla a parata natalizia, sale a 6 il bilancio delle vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dinamiche e le ragioni della tragedia suscitano ancora dubbi: secondo le autorità, non ci sono prove sufficienti a ipotizzare un attacco terroristico, e il responsabile, Darrel Brooks, fuggiva dalla scena di un crimine. Nelle scorse ore sono però circolate sul web nuove informazioni in merito al responsabile dell'incidente: l'uomo sarebbe un sostenitore di Black Lives Matter, che oltre ad essere stato incarcerato per violenze e l'abuso di una minore, era solito pubblicare sui social media e nei testi di canzoni da lui scritte messaggi di odio nei confronti dei bianchi. Secondo il capo della polizia locale, Dan Thompson, "non si è trattato di un attacco terroristico"; lo stesso Thompson, però, è noto per la sua vicinanza all'ideologia di Blm, tanto che nel pieno delle violenze proteste contro la brutalità della Polizia, nel 2020, aveva ordinato ai suoi sottoposti di inginocchiarsi insegno di solidarietà di fronte ai manifestanti. A destare dubbi sulle ragioni dell'incidente sono anche le tempistiche: la tragedia si è verificata infatti pochi giorni dopo l'assoluzione del giovane Kyle Rittenhouse, che lo scorso anno aveva ucciso due attivisti di Blm e ne aveva ferito un terzo con un'arma da fuoco. Il processo a carico di Rittenhouse ha stabilito che il giovane agì per autodifesa dopo essere stato aggredito e minacciato con una pistola, ma la sentenza ha suscitato durissime reazioni da parte dell'attivismo di sinistra e di parte del Partito democratico, secondo cui il giovane è un pericoloso suprematista bianco. (Nys)