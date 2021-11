Giappone: studente 14enne accoltella coetaneo ad Aichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente di 14 anni è stato accoltellato da un coetaneo in una scuola media di Nagoya, in Giappone, e si teme possa aver perso la vita. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui l'incidente è avvenuto all'ingresso della scuola media Jyushiyama di Yatomi (Aichi) nella mattinata di oggi, 14 novembre. Il responsabile, già arrestato dalla Polizia, avrebbe estratto un coltello e colpito allo stomaco la vittima, che frequentava una classe differente. Il 14enne ferito è stato ricoverato in ospedale, ma secondo le prime indiscrezioni potrebbe aver perso la vita. (Git)