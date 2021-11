Usa: Biden pronto a nominare Shalanda Young alla guida dell'Ufficio di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nominerà oggi Shalanda Young nuova direttrice del Bilancio, dopo che la prima nomina del presidente per tale influente incarico, Neera Tanden, ha fatto un passo indietro in risposta alle obiezioni del Congresso. Se confermata nel suo nuovo incarico, Young assumerà formalmente la guida dell'Ufficio per la gestione del bilancio, che ha già retto ad interim dopo essere stata nominata vicedirettrice da Biden lo scorso marzo. Nella sua nuova veste Young assumerà la guida permanente di uno tra i più potenti uffici esecutivi, cruciale nella definizione dell'agenda economica del presidente; l'Ufficio sarà anche al centro del meccanismo di supervisione del piano di spesa infrastrutturale da mille miliardi di dollari recentemente approvato dal Congresso. La nomina di Young a vicedirettrice dell'Ufficio di gestione del bilancio è stata approvata dal Senato lo scorso marzo con una schiacciante maggioranza di 63 voti contro 27, ma la nuova nomina richiederà un ulteriore processo di conferma. (Nys)