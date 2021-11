Corea del Sud: governo userà extra-gettito per il sostegno alle piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle finanze della Corea del Sud ha presentato un piano per il sostegno ai titolari di piccole e micro-imprese, inclusi i liberi professionisti, attingendo in parte alle maggiori entrate fiscali incamerate dallo Stato. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che caratterizza l'operazione come una sorta di "salvataggio delle piccole imprese" duramente colpite dalla pandemia di Covid-19. Il piano prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato e garanzia statale, ma non ulteriori concessioni di contributi in denaro contante a fondo perduto. "L'entità dell'operazione di supporto raggiungerà i 10.800 miliardi di won (9,1 miliardi di dollari)", ha spiegato il vicepremier Hong Nam-ki nella giornata di ieri, 23 novembre. Quest'anno lo Stato sudcoreano ha incassato tramite l'esazione fiscale 19mila miliardi di won più del previsto; il 40 per cento di tale somma verrà redistribuita alle amministrazioni locali sulla base delle norme già in vigore nel Paese, e la cifra rimanente verrà destinata in parte al sostegno alle Pmi, e in parte al saldo di titoli di debito pubblico e altre esigenze di bilancio. (segue) (Git)