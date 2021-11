Singapore: governo prevede crescita tra il 3 e il 5 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha pubblicato oggi le previsioni di crescita dell'economia per il prossimo anno fiscale, che ha collocato in una forbice compresa tra il 3 e il 5 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Il governo della Città-Stato conta sulla prosecuzione del processo di riapertura globale dopo la pandemia di Covid-19; la previsione è però inferiore a quella formulata dal governo per il 2021: l'economia di Singapore dovrebbe conseguire quest'anno una crescita "attorno al 7 per cento", dopo la contrazione del 5,4 per cento subita a causa della pandemia nel 2020. Per il prossimo anno Singapore prevede una forte ripresa dei settori legati al commercio estero, ma anche difficoltà protratte per settori come l'aviazione civile e il turismo. (Fim)