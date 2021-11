Usa-Nuova Zelanda: Blinken riceve omologa Mahuta, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dato il benvenuto oggi a Washington Dc alla ministra degli Esteri neozelandese Nanaia Mahuta e si è congratulato con lei per il successo della presidenza neozelandese della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Le parti hanno ribadito i valori condivisi e l’impegno per un Indo-Pacifico libero e aperto. I due hanno discusso dell'importanza globale di agire sulla crisi climatica e hanno sottolineato la stretta cooperazione scientifica in Antartide. Blinken e Mahuta hanno anche discusso del nuovo approccio di resilienza del Pacifico della Nuova Zelanda alla regione e hanno coordinato gli sforzi per sostenere i partner del Pacifico durante la pandemia di Covid-19.(Nys)