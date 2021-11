Usa: auto sulla folla a parata natalizia, sale a 6 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' aumentato a 6 morti e 47 feriti - compreso un numero non precisato di bambini - il bilancio della strage causata domenica 21 novembre da un'auto lanciata su una parata natalizia a Waukesha, nel Wisconsin. Il responsabile, un pluripregiudicato che era stato scarcerato appena due giorni prima, è ora accusato di omicidio. Darrel Brooks, che sarebbe piombato sui partecipanti alla manifestazione nel tentativo di fuggire dalla scena di un accoltellamento: videoriprese circolate sul web mostrano l'auto di Brooks infrangere le barriere spartitraffico e accelerare prima di investire i partecipanti alla parata; altri video, presi da differenti angolazioni, mostrano l'auto investire ragazzine e i membri di una banda musicale. Brooks era stato scarcerato da appena due giorni previo pagamento di una cauzione di appena mille dollari: una circostanza destinata a riaccendere le polemiche già in corso negli Usa per l'aumento dei crimini violenti legati a politiche di scarcerazione anticipata adottate da diversi Stati e amministrazioni locali statunitensi, e promosse dall'amministrazione presidenziale. (segue) (Nys)