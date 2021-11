Giappone: premier Kishida conferma ricorso a riserve petrolifere in risposta a richiesta Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha confermato ufficialmente oggi che il suo governo attingerà a parte delle riserve nazionali di petrolio, in risposta ad una richiesta in tal senso rivolta dal governo degli Stati Uniti alle maggiori economie del Globo. Kishida ha precisato che l'operazione avverrà nel rispetto della legislazione in vigore in Giappone, che consente l'immissione sul mercato diparte delle riserve nazionali solo in caso di minacce alle linee di fornitura nazionali. "Abbiamo lavorato con gli Stati Uniti per stabilizzare il mercato petrolifero internazionale, e abbiamo deciso di unirci agli Stati Uniti nella vendita di una parte delle nostre riserve nazionali secondo modalità che non contravvengano alla legge sulle riserve petrolifere", ha spiegato il primo ministro. Kishida non ha precisato l'entità delle riserve cui attingerà il Paese: dettagli in proposito dovrebbero essere forniti dal ministro dell'Industria, Koichi Haguida, ma secondo anticipazioni fornite dal quotidiano "Nikkei", il Giappone metterà all'asta circa 4,2 milioni di barili di petrolio della riserva nazionale, che ammonta a 490 milioni di barili. Kishida ha spiegato inoltre che Tokyo intende continuare ad esercitare pressioni sui Paesi produttori di petrolio affinché contengano le oscillazioni dei prezzi adattando i livelli di produzione. (segue) (Git)