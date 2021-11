Imprese: Tsmc assemblerà chip modem 5G per gli iPhone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple intende approfondire il partenariato con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc), commissionando al colosso dell'elettronica taiwanese nuovi chip modem 5G per gli iPhone, così da ridurre la propria dipendenza da Qualcomm. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui Apple intende adottare la tecnologia dei chip a 4 nanometri per produrre in massa il suo primo chip modem "in house". Secondo "Nikkei", l'azienda di Cupertino sta lavorando alle proprie frequenze radio e componenti ad onde millimetriche che si adatteranno ai nuovi modem, in aggiunta a nuovi chip per la gestione del consumo di energia.. Nell'ultima versione dell'iPhone attualmente in commercio tutte le componenti in questione sono realizzate da Qualcomm. (Nys)