Covid: Zingaretti, no-vax sono privilegiati, servono nuovi provvedimenti

20 luglio 2021

- "Sicuramente prima di far salire nuovamente le morti dobbiamo prendere altri provvedimenti. Tra i no-vax c'è di tutto: chi ha paura, chi è ignorante e chi secondo me è da Tso. Quindi dobbiamo avere un approccio sempre di persuasione. Non dobbiamo dimenticarci che sono dei privilegiati: loro possono andare a lavoro, a scuola, a divertirsi perché noi ci siamo vaccinati". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a diMartedì, in onda questa sera su La7. "Il fatto che noi ci siamo vaccinati da' loro la libertà, che loro tanto sbandierano, ma che è l'opposto della verità: la libertà è data dal vaccino", ha concluso Zingaretti.(Rer)