Covid: Zingaretti, terza dose a 5 mesi e abbassare durata green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Adesso, prima di far salire i decessi nuovamente, dobbiamo prendere altri provvedimenti: quindi sicuramente anticipare a 5 mesi la terza dose di richiamo, secondo me, abbassare la durata temporale del green pass e aprire il più possibile alle vaccinazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a diMartedì, in onda questa sera su La7. "Nel Lazio i nostre 'open day' nel weekend stanno andando benissimo. Questo Paese ha capito e per fortuna si sta vaccinando", ha concluso Zingaretti. (Rer)