Brasile: Covid, tasso di trasmissione torna a crescere e supera quota 1

- Il tasso di trasmissione del coronavirus in Brasile è tornato a crescere raggiungendo un valore pari a 1,06. Lo riferiscono i ricercatori dell'Università Imperial College di Londra, nel Regno Unito, sottolineando che appena la scorsa settimana il tasso era dello 0,99. L'indice riflette il potenziale di diffusione di un virus. Il 12 ottobre in Brasile era stato registrato Rt più basso da inizio pandemia: 0,60. Intanto con le 123 morti registrate nelle ultime 24 ore il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 612.782. Lo riferisce il ministero della Salute. Nel paese sono stati inoltre registrati 2.594 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio si è attestato ad almeno 22.019.870 casi. (segue) (Brb)