Usa: Biden, utilizzo riserve di petrolio sarà utile a ridurre caro-benzina

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che “il rilascio coordinato" delle riserve di petrolio "da parte di diversi Paesi sarà utile" a ridurre il problema del caro-benzina. Il capo dello Stato Usa si è espresso in questi termini durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. La presidenza ha confermato che gli Stati Uniti attingeranno alle riserve strategiche di petrolio per compensare l'aumento dei prezzi del carburante, così come anticipato da fonti stampa. Il dipartimento dell’Energia, si legge in una nota della Casa Bianca, metterà a disposizione 50 milioni di barili di petrolio della Riserva strategica per ridurre i prezzi per i cittadini statunitensi e fare fronte al disallineamento tra la domanda dopo la pandemia e l'offerta. Questa misura, prosegue il comunicato, sarà presa in parallelo con altri importanti Paesi consumatori di energia tra cui Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito.(Nys)