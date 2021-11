Brasile: ministro Agricoltura, positiva la riapertura all'import carne brasiliana dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Tereza Cristina Dias, ha giudicato positivamente la decisione delle autorità doganali della Cina di accettare ordini di importazione per carne bovina brasiliana che ha ricevuto un certificato sanitario anteriore al 4 settembre, consentendo di fatto alle spedizioni trattenute nei porti cinesi di essere finalmente sdoganate. Per il ministro si tratta del "primo passo" per una ripresa completa delle esportazioni di carne brasiliana in Cina, che il governo auspica già entro il prossimo mese. (segue) (Brb)