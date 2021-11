Pil: Franco, vero test è crescita economica 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio, ha spiegato che “il test” della politica economica dell’Italia “non è tanto la crescita quest’anno, che sta andando bene, e nemmeno quella dell’anno prossimo, in cui credo continueremo ad andare bene, ma quella del 2023, 2024 e 2025. Lì dobbiamo fare di tutto – ha spiegato – per uscire da questa situazione con un Paese che diventa più dinamico, in grado di assorbire tutti nel mercato del lavoro. Questo ci aiuterà a gestire il grande debito pubblico”, ha aggiunto. (Rin)